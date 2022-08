LISCIO Mirko Casadei e la sua Orchestra chiudono il San Marino Goodbye Festival, terza edizione da sold out

C'è l'omaggio alla storia e all'attualità del liscio nel repertorio della Mirko Casadei POPular Orchestra, che raccoglie l'eredità di Raoul e nel festival a lui dedicato sul Titano apre proprio con la celebre San Marino Goodbye - da Raoul scritta su musica dello zio Secondo Casadei. La tradizione che Mirko ha raccolto e ha saputo mantenere e insieme trasformare, colorando di contaminazione i classici che hanno fatto della musica popolare un simbolo potente della Romagna, esportandola in tutto il mondo. Legame, nel liscio, fra territori e fra la famiglia Casadei e il Titano, con il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che dal palco del Campo Bruno Reffi - gremito, anche ieri sera – lancia, senza svelarli, futuri progetti di collaborazione per rendere ancor più tangibile e duraturo questo legame. Richiama poi l'iniziativa lanciata dai territori romagnoli per fare del liscio patrimonio immateriale dell'Unesco, reiterando il pieno appoggio di San Marino all'istanza.

