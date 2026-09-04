CONCORSO Miss Italia cambia format e diventa docu-serie: in onda su San Marino Rtv Patrizia Mirigliani: "Continuo la mia missione in difesa della bellezza"

Miss Italia diventa docu-reality: dal 15 settembre gli episodi su San Marino Rtv e RaiPlay, fino all'incoronazione finale il 21 settembre. La grinta di Patrizia Mirigliani è quella di sempre, anche nel voler cambiare il format dopo 80 anni di storia: diventa una docu-serie, apre le porte della propria Academy per mostrare ciò che finora rimaneva dietro le quinte. “La sfida oltre la bellezza”, è il titolo, presentato alla Regione Lazio, con testimonial d'eccezione Enrico Vanzina, che ricorda il legame indissolubile tra il concorso e il cinema. 40 ragazze saranno raccontate non solo tramite la loro immagine, ma attraverso aspirazioni, personalità, capacità di comunicare e talento. Il Castello di Santa Severa, a circa 50 km da Roma, diverrà parte integrante della narrazione, raccontata da Giulia Salemi, fino alla notte della rivelazione, l'incoronazione di Miss Italia 2026. Ma com'è andato l'anno per chi sta per deporre la corona?

Nel video le interviste a Patrizia Mirigliani, organizzatrice Miss Italia; Enrico Vanzina, produttore e regista; Marta Antonucci, Miss Roma; Katia Buchicchio, Miss Italia 2025

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: