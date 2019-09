MISSION CONTROL 1969: un salto sulla luna al cine

Il cinema documentario di Todd D. Miller si avvale dell'archivio NASA e dei girati in 70mm anni Sessanta, editati in digitale 4k, per il 50° dell'Allunaggio di Armstrong, Aldrin e Collins, durante la missione Apollo 11. Il Sundance Film Festival 2019 ha scelto il film per il miglior montaggio speciale. La colonna sonora “propulsiva” nasce appositamente per il volo dall'atmosfera allo spazio profondo. Una storia straordinaria di uomini e cieli sullo sbarco lunare realizzato appositamente per il grande pubblico cinematografico in sale dedicate. Tutti incollati al televisore in bianco e nero in quel 1969, che cambiò il corso del tempo. Stessa sensazione d'attesa e liberazione finale della MISSION CONTROL, minuto per minuto ,solo al cinema con APOLLO 11 di Miller. Si deve all'archivio dell'agenzia NARA (la Records Administration) la scoperta dei documenti governativi in 11 mila ore di registrazioni. Vedere da dentro l'impresa spaziale del millennio a mezzo secolo dalla conquista della Luna è cosa ancora emozionante soprattutto per le generazioni venute dopo LO STEP: il passo in avanti senza fine...

fz