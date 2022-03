SPETTACOLI EMILIA "Mist": tra nebbia e realtà c'è un Pollock LE VERITÀ DI BAKERSFIELD tratto da Stephen Sachs con Marina Massironi e Giovanni Franzoni al Michelangelo di Modena

Da due vicende incrociate, destini diversi, due persone s'incontrano in un America ancora divisa per ceti sociali. MAUDE, barista sballata ormai disoccupata vive nel paesino di BAKERSFIELD; LIONEL critico d'arte internazionale vive e New York e deve fare l'expertise di un'opera casualmente trovata dalla donna: Un Jackson Pollock da autenticare. L'uomo e la donna verranno a contatto in una vecchia roulotte dove lei custodisce un possibile tesoro che può cambiare una intera vita. La storia reale pone domande sull'autenticità dell'arte e delle persone. Il testo di Sachs non è mai stato interpretato in Italia ma ben si adatta al dialogo brillante e ironico dei nostri attori. In originale lo spettacolo si chiama “Bakersfield Mist”: Nebbia...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: