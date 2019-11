“MISTERO BUFFO” donna a Bellaria

Intervista con LUCIA VASINI Attrice e Cabarettista

Le parti femminili un tempo curate da Franca Rame riscritte e recitate a canovaccio con Fo vanno fino in fondo (fin dentro al cuore) di Lucia Vasini, che a sua volta ha già recitato il testo con Mario Pirovano ad ALCATRAZ, in estate, per i 50 anni del Mistero Buffo. Note sintetiche. Battute e situazioni: scene. Annotazioni a piè di pagina qua e là dagli attori della Commedia dell'Arte. Copioni tramandati dalle compagnie di giro come fu per FO-RAME, appunto. I coniugi riscrissero e misero in scena volta per volta, nei decenni, un testo divenuto storia del teatro italiano e mondiale (tradotto in più lingue) anche attraverso il Nobel ( “che è più dell'oscar!” - sostiene ridendo Lucia) premio per la Letteratura di Dario Fo nel 1997. Lucia Vasini si avvale dei prologhi femminili tra i due tempi e dei monologhi comici popolari di chiusura scritti da Jacopo Fo appositamente per l'attrice ironica e cabarettista nata a Marina di Ravenna ma di scuola milanese. Un'ora e ¼ di affabulazione che è ancora, dopo mezzo secolo, una rivoluzione...

