ROMAGNA DANZE Mitico Ezra'! Balla con noi (a Cesena) Il balletto d'autore stasera al Bonci di Cesena prima tappa romagnola di OPEN ideato da Daniel Ezralow nella nuova versione il tour italiano del coreografo dei Momix

Danza moderna, gesti acrobatico e ginnico, balletto contemporaneo nella visione innovativa dell'ideatore D. Ezralow, OPEN, è la forma della coreografia futuribile, che sin dagli anni 80 ha cambiato la disciplina rendendola leggera: giocosa e atletica cioè popolare. I'M SO OPTIMISTIC è la filosofia artistica che sottende a tutte le opere del ballerino-coreografo. Il movimento è “l'ossigeno danzante” -scrive- non senza preparazione atletica e gioia. FACILE, fruibile da tutti grazie al teatro coreografico di movimento: OPEN. Multimediale (Ezralow vanta collaborazioni al cinema e in tv nello sport e per la pubblicità) con una punta di umorismo APERTO alle contaminazioni per questo popolare all'americana come gli 8 ballerini in scena al Bonci. Sulle punte la classica e roteante la breack dance DAN EZRA' ha conosciuto creando, AMICI, SANREMO, e le OLIMPIADI INVERNALI.

fz



