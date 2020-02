ANIMAZIONE IN STREAMING MIYAZAKI da Oscar va sulla piattaforma ANIME d'autore su Netflix anche a San Marino e in Italia la piattaforma del cinema apre all'animazione con LA CITTÀ INCANTATA e i manga giapponesi dello STUDIO GHIBLI

Casa GHIBLI ha prodotto per la storia “HEIDI” e “ANNA DAI CAPELLI ROSSI” oltre ai capolavori degli ultimi decenni diffusi al cinema dalla LUCKY RED e oggi acquisiti da Netflix. In programmazione “LA CITTÀ INCANTATA” (per il mese di marzo) film d'animazione vincitore assoluto dell'Orso d'Oro 2002 e dell'Oscar che ha fatto scuola anche in Occidente. L'arte giapponese approda per la prima volta sulla piattaforma streaming diffusa anche a San Marino e in Italia nella versione tradotta e doppiata. La sceneggiatura è basata sulle avventure di Chihro, la bambina di 10 anni protagonista della storia insieme ai genitori, (e questo già è innovativo!). I malcapitati si introducono in un mondo sconosciuto, inconsapevolmente... come in un sogno, d'incanto, tutto cambia. Mamma e papà diventano due MAIALI trasformati fuori ma non dentro, nel cuore. La piccola cercherà di liberarli dagli spiriti malefici con la forza dell'amore. A marzo arriverà in prima visione sulla piattaforma animata anche "LA PRINCIPESSA MONONOKE" dopo il lungometraggio politico “PORCO ROSSO” già da febbraio 2020.

