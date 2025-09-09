TV LIVE ·
Miyazaki e le lucciole della pace

LA TOMBA DELLE LUCCIOLE capolavoro animato anni 80 dello Studio Ghibli torna in sala con LUCKY RED risonorizzato e doppiato come manifesto per la pace di fine settembre

9 set 2025
Il bene e la pace come solo Miyazaki ha potuto concepire nel paese che ha subito l'atomica a fine Seconda Guerra mondiale. Ricorreva il 7 agosto l'80° di Hiroshima e lo Studio Ghibli ha rieditato, così, LA TOMBA DELLE LUCCIOLE, la pellicola poetica che rievoca l'insensatezza della guerra attraverso la luce: piccola e fievole luminescenza di una lucciola che assommata alle altre, tante, accende la notte, e il mondo. Dopo la fine tra le macerie del conflitto (atomico preceduto da bombe incendiarie americane) due fratellini orfani e soli cercano la speranza in cammino... sono soltanto bambini, appunto, che colpe hanno!? (se non l'essere nati).




