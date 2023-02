VIDEO TOUR 2023 MLCV: Madonna, Louise Veronica Ciccone ILLUMINAZIONE e RIVELAZIONE di Madonna per Vanity Fair sceglie un video THE ENLIGHTENMENT la pop star ritratta da Luigi&Iango anticipa il tour 2023 anche in Italia

Arte, cultura e spiritualità in MLCV: Madonna, Louise Veronica Ciccone, in 40 anni di musica e canzoni popolari anche oggi tra i più giovani: è questione di culto... propone attraverso lo short movie con Vanity Fair anche gli NFT (pezzi rari in token non sostituibili messi all'asta su un mercato speciale) nel progetto iconico della rivista che rilancia una figura femminile ogni anno per Italia, Francia e Spagna, rientra proprio MADONNA. Una protagonista di un viaggio tra simboli religiosi, quadri e pittura europea (Velàzquez). L'artista nel dietro le quinte dello shooting fotografico diventa “imago” della storia della cultura pop: una FRIDA KAHLO dello spettacolo musicale avvolta nelle sonorità dei suoi successi planetari. Prepara un tour celebrativo. Dal 15 luglio negli States: da Vancouver a Los Angeles. In autunno toccherà 11 città europee: Milano, dopo 8 anni d'assenza, in due date.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: