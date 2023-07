EMILIA ROMAGNA TEATRO Moda autogestita al Festival di Santarcangelo GUXXI FABRIKA è un collettivo critico di produzione estetica sulla “non moda” di piazza in progress al Festival di Santarcangelo

Cote Jaña Zuñiga ha curato la catena (in)produttiva di moda sarcastica alternativa per la festa performativa in Romagna con il collettivo femminile di fabbrica per realizzare prodotti in apparenza non commerciali. FABRIKA ironizza sui marchi in chiave politica e sul concetto di valore-costo nel capitalismo senza briglie di oggi.Vige la creatività proposta a chiunque per realizzare una sorta di baratto che sostituisca il denaro. Libertà realizzativa totale basata sul desiderio (taglio, cucito, performing, negoziazione): per incontrare storie e persone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: