PATRIMONIO ARTISTICO EMILIA Modena: arte e storia "eredità per il mondo"

Cattedrale, Torre Civica e la famosa Piazza Grande, sono il cuore medioevale del capoluogo di provincia costruito sulla storia dai cittadini in epoca comunale sin dall'Alto Medioevo uno splendore che continua... Tutt'intorno al Patrono San Geminiano e per opera di due geni della "Fabbrica della bellezza" antica come l'architetto del Romanico LANFRANCO e il maestro lapicida WILIGELMO (altra analogia storica con il Titano) tra cattedrale e torri comunali ( in primis la GHIRLANDINA) hanno saputo far convivere simboli cristiani e segni della sovranità comunale fino ai giorni nostri. Storia e arte dall'origine religiosa dovuta al santo patrono riconosciute universalmente come a San Marino proprio dall'UNESCO: patrimonio italiano e nel nostro caso sammarinese, “EREDITÀ PER IL MONDO!".

