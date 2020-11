EVENTO VIDEO EMILIA Modena arte: mostra solo in video Dopo lo stop per l'emergenza la Fondazione Modena Arti Visive trasforma l'esposizione in prima mondiale WHERE/DOVE dell'irlandese Willie Doherty in un'opera video prima della riapertura

Confini e linee di demarcazione tra popoli raccontati dagli scatti e dalle video-installazioni di DOHERTY sui paesaggi di confine (a Derry) tra Nord Irlanda e Irlanda: spazio instabile e malinconico fatto di ombre del passato (guerra, attentati e morte) e un sogno per il futuro (un popolo con le radici verso l'alto come un albero della speranza sottosopra). Cosa c'è tra Irlanda e Regno Unito? Il confine si può guardare da ambo i lati e vederli a rovescio: complessità storica e politica in un'esperienza fisica perché anche il muro nordirlandese “crea l'illusione del controllo” come tra Messico e States. DOVE/WHERE (?) diventa una domanda sulla LIBERTÀ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



fz



I più letti della settimana: