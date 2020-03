MODÌ per in centenario

Dopo il 12 aprile arriva "Maledetto Modigliani"

Aspettando RAFFAELLO a fine maggio per i 500 anni dalla morte e dopo LEONARDO la produzione distribuisce anche in 3D “MALEDETTO MODIGLIANI” tratto dal lavoro di Valeria Parisi per il centenario della scomparsa nel 1920 dell'artista livornese vissuto a Parigi. Avanguardia e ricerca per un talento irripetibile, ironia della sorte, considerato oggi un classico contemporaneo. Una leggenda tutta italiana che frequentò la Francia per la sopravvivenza. Aveva cominciato dalle esperienze dei Macchiaioli toscani e romagnoli per approdare, partito da Livorno, alle frequentazioni parigine di Picasso e Brancusi. In terra straniera conquista l'originalità di forme e segni unici tra Primitivismo e Rinascimento. In mezzo tutta una vita di amori e tumulti del cuore che si ripercuotono su soggetti femminili e pose. Pittore e scultore unico, consumato fino all'ultimo respiro, partner (non sempre corrisposto) di donne come la poetessa Anna Achmatova e la giornalista Beatrice Hastings.

