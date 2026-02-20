TV LIVE ·
Molière: il malato sono io!

IL MALATO IMMAGINARIO di Molière prodotto dal Centro Teatrale Bresciano in replica fino a domenica 22 febbraio pomeriggio al Comunale Claudio Abbado di Ferrara

di Francesco Zingrillo
20 feb 2026

Ultimo testo quasi biografico sulla medicina e la cura scritto dall'autore francese nel 1673 e messo in scena pochi mesi prima della morte di Molière: congedo dalle scene e morte beffarda dell'autore. Un MALATO IMMAGINARIO scritto con ironica e amara comicità contro i dottori del tempo è un Argante-Molière fragile e in crisi: emarginato ma non certo dalla storia dell'arte. Il grido disperato di un artista (malato) deciso a morirci dentro al suo teatro. Passano le mode e il più grande teatrante non viene più invitato a corte.




