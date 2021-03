INTORNO A NOI Mombaroccio: "Un'oasi di pace e amore" "Palcoscenico Marche" si sposta a Mombaroccio la Biblioteca virtuale di Fondazione Carisp Pesaro si arricchisce del convento francescano del Beato Sante

Zona boschiva dell'entroterra tra Pesaro e Urbino ricca di essenze di selva e alberi collinari come roverella e quercia è un'isola verde con al centro il santuario del Beato Sante di Mombaroccio. Un antico cenobio francescano del 1200 riedificato nel 300 proprio dal Giansante degli Orsini ricco giovane del posto convertitosi alla fede dopo una vita dissoluta divenne beato e visse in pace. L'architettura della struttura conventuale si esprime in modo speciale nel refettorio e soprattutto nel chiostro con inclusa la base del campanile su disegni del pesarese Girolamo Genga. All'interno della chiesetta pitture e crocifisso del 1300 di scuola marchigiana. Tanti gli ospiti eccellenti che nei secoli hanno vissuto in monastero considerandolo “un'oasi di pace e amore”.

