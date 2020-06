DOPO L'EMERGENZA SANITARIA Mondo dello spettacolo e lockdown: ecco come l'hanno vissuto attori e registi Pierfrancesco Favino: "Non pensavo di riuscire a fare lavori manuali ma ci sono riuscito". Ma come cambierà il cinema dopo il coronavirus?

Mondo dello spettacolo e lockdown. Come l'hanno vissuto i protagonisti? Tanta normalità, a quanto pare, assicurano i più, intervistati dalla Stampa Estera, come i gemelli D'Innocenzo, Orso d'Argento a Berlino per “Favolacce”, e Pierfrancesco Favino, David di Donatello per “Il Traditore”. Ma ora bisogna pensare al futuro: come cambierà il cinema dopo il coronavirus?

Nel video le interviste a Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi; Pierfrancesco Favino, attore; Marco D'Amore, attore e regista

