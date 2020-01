MUSICA Monica Hill a fianco di Eros Ramazzotti per il tour in America

Monica Hill a fianco di Eros Ramazzotti per il tour in America.

Il "Vita ce n'è World Tour", il tour mondiale di concerti di Eros Ramazzotti, si sposta in America. Anche per questa avventura il cantante italiano sarà affiancato dalle due coriste Giorgia Galassi, di Poggio Torriana, e la sammarinese Monica Hill. Si tratta di una riconferma per la sammarinese, che ha già affiancato Ramazzotti nei concerti italiani ed europei e che viene spesso scelta dal cantante per dei duetti.

Il primo concerto si è già tenuto in Guatemala il 28 gennaio, alla presenza di una folla oceanica.

Il tour toccherà in totale 16 città del continente americano fra cui Bogotà, Rio De Janeiro, New York e Los Angeles.



