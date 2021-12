Monica Hill sul palco di "casa" canta gli anni 60: "Avevo paura, ma è come essere in famiglia"

“Avevo una gran paura. Quando si canta a casa è sempre così”. Monica Hill affida a Instagram le sue emozioni, dopo il concerto che l'ha vista esibirsi, al Teatro Titano, nel racconto musicale del pop italiano degli anni 60. Accompagnata dalla chitarra di Giorgio Secco, l'artista sammarinese, indimenticabile voce della prima edizione del talent di Maria De Filippi, è tornata ad incantare con brani di Mina, Morandi, Paoli, Lauzi e Vanoni. “Sono sempre stata legata alla musica italiana degli anni 60, la sento dentro da sempre” – confida ai nostri microfoni. “Mio babbo mi faceva ascoltare quel genere, quindi è stato molto naturale per me cantare quel tipo di repertorio. Non lo sento il confronto, non perché non ci sia ma perché sono pezzi che sento in qualche modo miei”. Monica è abituata al palco, vanta collaborazioni internazionali con cantanti del calibro di Eros Ramazzotti e Laura Pausini, è stata tra i protagonisti dell'orchestra di Sanremo, ma il legame con la sua terra è potente, e il ritorno a casa ha un sapore speciale. “Nonostante abbia girato il mondo, cantare a casa fa paradossalmente sempre più paura. Ieri sera a teatro quasi tutte le persone le conoscevo personalmente. Dall'altro lato, proprio per questo motivo, senti un calore diverso. È un po' come essere in famiglia”. E dal pubblico che l'ha vista crescere è stata avvolta con un caldo abbraccio.

