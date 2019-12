'Mono - logos' di CorTe del discepolo di FO

Vende al mercato 'piece' artistiche in forma di monologhi teatrali e poetici: letti, recitati, cantati, mimati e... Mercante con il suo carro di Tespi (un carretto di costumi e vestiti, cuciti di note, baciate e musica originale di scena) per una “giullarata” cabarettistica non senza nonsense... MARTELLI si veste dei suoi personaggi surreali con giacche e cappelli fa “i nuovi mostri” contemporanei in “delirante galleria” (dicono i critici nostrani). Professori esperti in umanità (bacata!?), il cantante Rods e Don Iphone della religione tecnologica. MATTHIAS e un magma di monologhi in un ribollire di maschere divenute macchiette tutte sue; tra commedia dell'arte (oltre Molière) e teatro dell'assurdo di Jonesco aleggiano il maestro - regista EUGENIO ALLEGRI e il nobel, DARIO FO.

