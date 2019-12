CABARET D'AUTORE 'Mono - logos' di CorTe del discepolo di FO Il teatro di Coriano compie 11 anni di spettacoli e attività artistiche festeggiandoli alle 21.15 con IL MERCANTE DI MONOLOGHI del comico Matthias Martelli insieme alle musiche dal vivo del maestro Castellan

Vende al mercato 'piece' artistiche in forma di monologhi teatrali e poetici: letti, recitati, cantati, mimati e... Mercante con il suo carro di Tespi (un carretto di costumi e vestiti, cuciti di note, baciate e musica originale di scena) per una “giullarata” cabarettistica non senza nonsense... MARTELLI si veste dei suoi personaggi surreali con giacche e cappelli fa “i nuovi mostri” contemporanei in “delirante galleria” (dicono i critici nostrani). Professori esperti in umanità (bacata!?), il cantante Rods e Don Iphone della religione tecnologica. MATTHIAS e un magma di monologhi in un ribollire di maschere divenute macchiette tutte sue; tra commedia dell'arte (oltre Molière) e teatro dell'assurdo di Jonesco aleggiano il maestro - regista EUGENIO ALLEGRI e il nobel, DARIO FO.

fz



