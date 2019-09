Mons Turazzi: serve una vera conversione ecologica

"Una giornata non basta, ma è un segno, una proposta educativa, un invito, un piccolo seme". Così il Vescovo di San Marino nell'omelia per la XIV Giornata per la Custodia del Creato. "Credo che in questi anni si siano fatti vari passi. Ne hanno fatti i più giovani con l’educazione dei loro insegnanti e delle istituzioni. Anche noi adulti abbiamo fatto dei passi, attraverso gesti talvolta semplici, domestici, ma che segnano uno stile di vita più attento. È cresciuta, in questo tempo, anche la sensibilità in termini culturali. Il Papa ha parlato di ecologia integrale, come paradigma di giustizia. Per il Vescovo la politica ha poi intercettato le sensibilità e i messaggi, che sono stati resi urgenti attraverso documentari, inchieste, relazioni scientifiche. L’opinione pubblica e la politica, dunque, si mobilitano, ma lo scontro è con i poteri forti dell’economia, degli interessi delle grandi multinazionali, prosegue il Presule. Ecco, allora, la nostra voce, la nostra preghiera, la nostra disponibilità educativa, insieme al proposito –conclude il Vescovo Andrea– di essere più attenti ad uno stile di vita rispettoso. "Detto con parole nostre, ma comprensibili a tutti: una vera conversione ecologica".