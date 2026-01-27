Monsignor Beneventi: impegno chiave per i giornalisti è “cercare la persona”

Momento di confronto e comunità – quello insieme a Monsignor Domenico Beneventi -; per riflettere sulle sfide di una professione che ha un ruolo chiave nel vivere democratico. Amore per la verità, rispetto delle regole, dell'etica: queste le coordinate indicate da un profondo conoscitore, del mondo della comunicazione, come il Vescovo. Che ha invitato i giornalisti a riflettere sul messaggio inviato da Papa Leone in occasione del 24 gennaio: ricorrenza del Patrono San Francesco di Sales. “Quest'anno – ha ricordato - il grande tema cercare i volti, cercare l'umano, cercare la persona diventa per i giornalisti veramente l'impegno”. E ciò “in un contesto dove i metodi ma anche gli strumenti della comunicazione esigono un rinnovamento che non dimentichi la stabilità e soprattutto la centralità della persona umana”. Da qui l'invito a conoscere ed approfondire l'intelligenza artificiale, senza averne timore. A ritrovare l'interesse nel fare domande, pur nei tempi frenetici dell'editoria. Citato anche Papa Francesco: il suo spronare i giornalisti a non essere spettatori passivi della realtà. A portare i saluti della Segreteria di Stato la coordinatrice del progetto sul turismo religioso. Ormai una tradizione l'incontro con il Vescovo, in questa occasione; prima volta però nella sede della Consulta. “E' un regalo che il Vescovo ci ha fatto, che noi ci siamo fatti – ha dichiarato Roberto Chiesa, Presidente della Consulta per l'Informazione -. Per chi crede è un momento importante per affidare anche il lavoro in mani sicure. Per chi non crede comunque è un'occasione di confronto; è un modo per fare comunità e festa insieme”. Diversi gli interventi dei giornalisti. Dal Vescovo l'invito a sensibilizzare i ragazzi su opportunità e insidie della comunicazione; già operativa, del resto, su questo fronte, la Consulta: da giovedì nelle scuole per trattare il tema fake news. Progetto portato avanti in collaborazione con la Reggenza.

Nel servizio le interviste a Mons. Domenico Beneventi (Vescovo San Marino-Montefeltro) e Roberto Chiesa (Presidente Consulta per l'Informazione)










