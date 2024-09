ANTEPRIMA DOCUMENTARIO Montagna da film: il fiore "Rosa" FIORE MIO opera prima sul Monte Rosa di Paolo Cognetti autore di “Le otto montagne” presentato al Locarno Film Fest in prima nazionale al Festival dei Popoli di Firenze

FIORE MIO è la montagna del cuore, il ROSA, dove Paolo abita da sempre. In questo documento filmico letterario Cognetti ci mette la sua autobiografia di montagna come fece per IL RAGAZZO SELVATICO e LE OTTO MONTAGNE non senza il racconto poetico ultimo di ANATOLIA, lettere e fotografie. La scrittura a volte può essere claustrofobica e il regista-scrittore ha scelto la fuga dalla solitudine con un film di gruppo in Val D'Ayas a 1700 metri tra i suoi. Tutto inizia dalla fonte di casa che si è seccata ma nulla a che vedere con l'ambientalismo cittadino del “global warning” alla milanese: “ … e poi la natura non è intoccabile” - dice la gente di qui. Il Monte Rosa non diviene 'rosato' al tramonto! Deriva dal dialetto valdostano “rouja” che vuol dire in ghiaccio; e sta sparendo...

