ANTEPRIMA CINEMA PER LA TV MONTALBANO non finisce qui... UCI CINEMAS promuove l'evento cinematografico del nuovo COMMISSARIO MONTALBANO in collaborazione con RAI FICTION e distribuito da NEXO DIGITAL in onda su RAIUNO da lunedì 9 marzo

Attesissimo in tv e anticipato alla stampa per il cinema, MONTALBANO, arriva al grande pubblico dopo la morte dell'autore che lo ha creato e pensato anche per la televisione: ANDREA CAMILLERI. Gli episodi “SALVO AMATO e LIVIA MIA” prodotti da PALOMAR sono diretti da Alberto Sironi e dallo stesso Luca Zingaretti mentre la serie è dedicata alla memoria dello scrittore siciliano. L'attore e interprete Zingaretti, dopo la malattia e la morte di Sironi ad agosto, presentando l'anteprima ha detto: “senza di loro, potremmo finire qui”. Pronto il terzo episodio "IL METODO CATALANOTTI", intanto, nel racconto sceneggiato pilota “LIVIA MIA” un brutale assassinio di donna AGATA COSENTINO nel corridoio dell'archivio comunale. Il corpo senza vita buttato lì in un angolo oscuro del comune tocca il commissario che conosce la storia della vittima. Si pensa alla violenza sessuale ma SALVO MONTALBANO indaga sulle amicizie più strette anche femminili come la timida amica LIVIA che è in contatto con pochissime persone... in quel gruppo ristretto c'è la pista dell'omicidio.

fz



