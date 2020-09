Montegiardino: Artisti in Casa si sposta in piazza per il Covid ed è sold-out Ieri sera l'ultima edizione del festival che è stato 'ridisegnato' per adeguarsi alle norme anti Coronavirus

Il Coronavirus cambia gli schemi, ma non ferma gli eventi culturali che vengono ri-progettati. E' stata definita un'edizione “distanziata” l'ultima di “Artisti in Casa”: festival di micro-spettacoli a Montegiardino e, ormai, un cult viste le 10 edizioni consecutive. Ma quest'anno niente spettacoli per le viuzze e nelle caratteristiche abitazioni dell'antico borgo; artisti e gruppi si sono invece avvicendati sul palco in piazza della Pace.

400 i partecipanti di questa edizione inedita. Un viaggio tra suoni, scrittura e poesia sotto forma di jazz, pop, folk, insieme ad interpretazioni teatrali e un a tocco di comicità. Duo Bucolico, Vincenzo Vasi e Roberto Mercadini alcuni dei protagonisti di un evento che 'resiste'.

Nel servizio, l'intervista a Giacomo Rinaldi, capitano di Castello di Montegiardino

