Montegiardino, "Artisti in casa" torna sabato e domenica

"Il fatto di non chiamare degli headliners, dei nomi conosciuti, è proprio il nostro spirito principale - spiega Antonio Ramberti, direttore artistico "Artisti in casa"- Noi vogliamo che la gente venga al nostro festival a scoprire degli artisti che non conosce non a vedere quelli che conosce già".

Torna alla sua quindicesima edizione "Artisti in casa" sabato e domenica nel Castello di Montegiardino, con 22 spettacoli. Trampolino di lancio di musicisti come La Rappresentante di Lista e i Nobraino il festival preserva la sua dimensione intima, con balconi, cortili e salotti degli abitanti del Castello che si trasformano in palcoscenici.

"Proposta culturale trasversale e sempre di alto livello" ha sottolineato Federico Pedini Amati, segretario al Turismo. Si va da Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, il nuovo volto della comicità magica alla polistrumentista a Valeria Sturba, che presenterà in anteprima il suo primo album solista, Le Cose Strane. Si potrà ballare sulle note del gruppo "Il Mago del Gelato" con la loro carica funk, afrobeat e jazz. Ci sarà anche Sara Jane Ghiotti in compagnia di Giacomo Toni con "A plomb/A Piombo" un nuovo progetto nato dalla comune passione per Piero Ciampi.

Fantasia al potere con Ruben Camillas. Si parte sabato alle 15 con un Open Mic show curato e presentato da Irol in cui artisti di qualunque esperienza possono iscriversi ed esibirsi con premio finale donato da Marlù. Domenica a partire dalle ore 14 il piccolo borgo diventerà "Il Castello delle Carte Misteriose", tutto in versione kids "I bambini hanno bisogno di vivere un momento di magia - ha concluso Ramberti - scoprire un luogo fatato dove maghi, folletti, cantanti improbabili e strane atmosfere faranno vivere ai bambini un’esperienza unica e indimenticabile". Nel video le interviste a Antonio Ramberti, direttore artistico "Artisti in casa".

La direzione artistica dell’evento è affidata ad Antonio Ramberti che insieme a Marta Fabbri, Presidente dell’Associazione Artisti in casa, ha organizzato e gestito tutta la preparazione della manifestazione con lo staff dell’associazione. Il prezzo del biglietto d’ingresso per la giornata di sabato è di 10 euro mentre per la giornata di domenica di 5 euro.