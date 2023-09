ARTISTI IN CASA Montegiardino diventa il castello dei bimbi, nell'ultimo atto di Artisti in Casa Una giornata interamente dedicata ai più piccoli è la novità dell'edizione 2023. Protagonisti maghi, comici e marionette.

C’era anche Claudio Cecchetto tra i visitatori della tredicesima edizione di Artisti in Casa, l’immancabile rassegna di fine estate nel borgo storico di Montegiardino. Quest’anno sono stati oltre 1.000 i biglietti strappati durante il fine settimana che ha visto un susseguirsi di spettacoli tra balconi, salotti e cortili.

Novità di quest’anno la giornata finale interamente dedicata ai bambini, con il Castello di Montegiardino che per alcune ore ha cambiato nome diventando “Il castello degli animali strambi e dei maghi senza patente”. Tutte le esibizioni hanno cercato di trasportare i più piccoli in un luogo magico come ha fatto la compagnia dei Trukitrek, con il loro show di burattini e marionette.

In prima linea anche Antonio Ramberti, che ha intrattenuto bambini e famiglie con il suo spettacolo, ma che della rassegna è anche il Direttore Artistico. Ramberti ha così portato a compimento le parole con cui nei giorni scorsi aveva descritto Artisti in Casa: "un evento vero che azzera la distanza tra chi guarda e chi si esibisce, in un gioco di ruolo che emoziona e riempie gli animi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: