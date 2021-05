BOLOGNA EVENTI Morandi al MAMbo in 10 pezzi Continua la re-collecting del Museo Giorgio Morandi fino a domenica 23 maggio su prenotazione Giusi Vecchi cura il “racconto delle sue ultime nature morte”

Il Museo d'Arte Moderna custodisce opere non visibili e poco esposte del maestro bolognese nato in città nel 1890. Acquisizioni recenti e collezione permanente contengono anche i 10 lavori dell'ultima stagione morandiana. Opere che raccontano il tono e la composizione delle sue mature nature e oggetti fino al 1964 anno della morte. Giorgio Morandi con oltre 700 quadri ha indagato l'idea di serie e variante che lo ha reso celebre nella storia dell'arte italiana del 900. Una ricchezza creativa che stupisce per la ricerca tonale e compositiva visti i soggetti: NATURE MORTE, appunto, in forme sempre costrette in un'architettura ma che si esaltano (compenetrano e si rincalzano in blocchi). Eppure sono solo bottiglie, scatole e vasi di vetro (spesso senza fiori), ri-composti. I colori in polvere... tavolozze e pennelli dell'atelier con riviste e fotografie di famiglia diventano anche un video espositivo dei curatori per una stagione creativa che continua.

