CINEMA CIRCONDARIO Moretti in tour con il suo DIARIO CARO DIARIO di Nanni Moretti in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna al Supercinema di Santarcangelo dopo l'anteprima bolognese presente il regista che in tour leggerà i suoi appunti in “DIARI DI CARO DIARIO”

Un lungometraggio Palma d'Oro a Cannes nel 1994 nato come un filmino delle passeggiate romane d'agosto con la vespa in 3 capitoli (un IV mai girato sulla critica che moretti potrebbe recuperare) restaurato in 4k dal Laboratorio L'IMMAGINE RITROVATA bolognese per StudioCanal distribuito dalla Cineteca comunale. In giro per l'Italia con Moretti la sua pellicola più intima e privata è divenuta nel tempo film cult che riempie le sale di ragazzi e ragazze anche in questi giorni. Sarà la vespa o la città (anteprima e restauro a Bologna presente Nanni) dei colli di Cremonini che di giri in motoretta se ne intende, ma CARO DIARIO stupisce ancora... La sua faccia col casco è diventata come la magliette del CHE: un tormentone per ogni generazione; mentre la storica vespa 'verdazzurrina' scura ridipinta, è finita al Museo del Cinema di Torino.

fz



I più letti della settimana: