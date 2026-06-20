Morgan torna in TV con 'Il Libertario della Musica': “Vogliamo fare cultura, ormai è quasi vietata”

Il celebre cantautore Morgan torna in TV con un one man show. Si chiama “Il Libertario della Musica” il nuovo programma, in onda il 29 settembre su San Marino RTV e RaiPlay, nel quale l'artista racconterà, con le note del piano e il canto, alcuni dei più grandi autori della storia. La produzione, a cura di Valentina Antonioli, nasce da un progetto di Paolo Alberti con la regia di Angelo Vitale.

A San Marino RTV, afferma il cantante, c'è "voglia di sperimentare, di innovare e anche di fare cultura. Abbiamo avuto l'idea di fare qualcosa fuori dagli schemi, quindi quello che ci piace: raccontare le canzoni. Perché le canzoni sono molto più interessanti di quanto si pensi. Hanno degli aspetti ancora inesplorati, quindi è un'occasione per divertirsi e fare qualcosa che, ultimamente, non va più tanto in scena: la cultura è una parola quasi vietata oggi. Gli autori importanti della storia della canzone non sono tantissimi. Sono De André, Tenco, Battisti, Paoli. Sono autori che 'affronteremo', svelando le ragioni per cui le loro canzoni piacciono a tutti. Poi ci sono anche autori come Lennon, come Bowie".

Ci sarà un interscambio, tra Morgan e il pubblico in studio. "Il pubblico per me è essenziale - spiega l'artista - perché tutto avviene in uno scambio, altrimenti non avrebbe senso. La canzone è l'oggetto per eccellenza che mette in contatto gli esseri umani".

Tutte le canzoni sono cultura? Sullo sfondo abbiamo la famosa distinzione tra 'arte bassa' e 'arte alta'. "Ogni gesto artistico - risponde Morgan - è cultura".

Nel video l'intervista a Morgan











