Morir davvero per gioco

Che fare? Almeno morire felici, ma come!? Lo spettacolo-gioco di ruolo da palcoscenico parte dalla platea con 10 spettatori-volontari pronti a cambiare tutto (dalla nascita alla morte, appunto): in poco più di un'ora rivivere una vita bis con un diverso destino. Dramma amletico o “Guida galattica per gli autostoppisti” di Douglas Adams in cui il tempo e la vita sono spazi di probabilità con salti bizzarri che separano la fantascienza dalla follia. Niente storie ma solo uno show tipo social alla morte... E se alla fine perdono tutti la vita e il gioco continuano lo stesso. Lo schema è questo: le scelte di fantasia spendendo gettoni di felicità; gli imprevisti come un lutto o la pensione; la vittoria nel numero massimo di 'segnalini di gioia seppur ognuno muoia.









