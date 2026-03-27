SPETTACOLI REGIONE Morir davvero per gioco DIECI MODI DI MORIRE FELICI scritto da Emanuele Aldrovandi con Luca Mammoli in replica al Teatro delle Passioni di Modena

Che fare? Almeno morire felici, ma come!? Lo spettacolo-gioco di ruolo da palcoscenico parte dalla platea con 10 spettatori-volontari pronti a cambiare tutto (dalla nascita alla morte, appunto): in poco più di un'ora rivivere una vita bis con un diverso destino. Dramma amletico o “Guida galattica per gli autostoppisti” di Douglas Adams in cui il tempo e la vita sono spazi di probabilità con salti bizzarri che separano la fantascienza dalla follia. Niente storie ma solo uno show tipo social alla morte... E se alla fine perdono tutti la vita e il gioco continuano lo stesso. Lo schema è questo: le scelte di fantasia spendendo gettoni di felicità; gli imprevisti come un lutto o la pensione; la vittoria nel numero massimo di 'segnalini' di gioia seppur ognuno muoia.



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