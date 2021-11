SPETTACOLI PARMA Morire (ridendo) a teatro Maschere contemporanee di cartapesta SULLA MORTE SENZA ESAGERARE la Compagnia dei Gordi stasera al TEATRO DUE di Parma

Il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un linguaggio non convenzionale del corpo ancorato al teatro di figura e di maschera. Tra 'l'aldiquà' e l'aldilà una soglia indefinita fa da palcoscenico alle anime incerte in congedo... La signora morte non fallisce mai perché non sa cosa vuol dire morire. Gli attori che hanno una sola faccia fissa sulla fine attendono gli imprevisti, i ritardi e i cambiamenti improvvisi, sul lavoro ultimo... si dice “ironia della sorte” ma c'è poco da ridere davanti alla morte. Le maschere ispirate a Otto Dix sono figure familiari ma immobili e senza parole per non far rumore, “senza esagerare”. Drammaturgia collettiva votata alla Commedia dell'Arte per l'uso 'naturale' della pantomima amplia a tal punto il linguaggio teatrale da coinvolgere il pubblico in una azione di piazza (che fa ridere dalla paura!) direttamente in platea.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: