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“Mornign Evening”: Sara Jane Ghiotti inaugura la stagione teatrale

Il concerto propone un percorso sonoro in continuo movimento, sospeso tra tensione e risoluzione, composizione e improvvisazione, intimità e apertura

di Giacomo Barducci
24 ott 2026

Nato da un percorso di diverse residenze artistiche “Morning Evening”, il concerto di Sara Jane Ghiotti che apre la stagione teatrale sammarinese, esplora due estremi dell’esperienza umana: la nascita e la morte. Lo fa attraverso nove composizioni originali. I testi si intrecciano con l’improvvisazione e danno forma a una narrazione musicale articolata in due capitoli: Morning, che racconta la nascita come un atto di separazione ed Evening, che accompagna il progressivo dissolversi verso un altrove aperto e luminoso.

Il concerto propone un percorso sonoro in continuo movimento, sospeso tra tensione e risoluzione, composizione e improvvisazione, intimità e apertura. Un universo musicale immersivo, in cui la voce e il suono diventano strumenti per attraversare i momenti liminali dell’esistenza.




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