SAN MARINO TEATRO “Mornign Evening”: Sara Jane Ghiotti inaugura la stagione teatrale Il concerto propone un percorso sonoro in continuo movimento, sospeso tra tensione e risoluzione, composizione e improvvisazione, intimità e apertura

Nato da un percorso di diverse residenze artistiche “Morning Evening”, il concerto di Sara Jane Ghiotti che apre la stagione teatrale sammarinese, esplora due estremi dell’esperienza umana: la nascita e la morte. Lo fa attraverso nove composizioni originali. I testi si intrecciano con l’improvvisazione e danno forma a una narrazione musicale articolata in due capitoli: Morning, che racconta la nascita come un atto di separazione ed Evening, che accompagna il progressivo dissolversi verso un altrove aperto e luminoso.

Il concerto propone un percorso sonoro in continuo movimento, sospeso tra tensione e risoluzione, composizione e improvvisazione, intimità e apertura. Un universo musicale immersivo, in cui la voce e il suono diventano strumenti per attraversare i momenti liminali dell’esistenza.

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