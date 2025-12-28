CINEMA Morta a 91 anni Brigitte Bardot, Macron: “Piangiamo una leggenda del secolo” Mondo del cinema in lutto

Icona, è il termine ricorrente in queste ore. Del cinema, del costume. Un mito che ben presto superò i confini nazionali, quello di Brigitte Bardot; divenendo emblema della Nouvelle Vague. Simbolo di charme, autentica diva. A dar notizia della scomparsa la Fondazione che porta il suo nome; a novembre era stata ricoverata in un ospedale di Tolone, non lontano dalla sua Saint-Tropez. Si era parlato di un “intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia”. Nulla più; gelosissima della propria privacy, del resto B.B.. Ribelle per natura. Oltre 50 anni fa – all'apice della fama – l'ultima apparizione come attrice; poi il matrimonio con Bernard D'Ormale, suo quarto marito, e una nuova vita, lontana dai riflettori, caratterizzata dall'attivismo a tutela degli animali. Apprezzata, in Patria, anche per questa sua indipendenza. Nella sua “prima vita” un turbine di amori, mondanità e successi. Brand vincente – Brigitte Bardot – per quasi tutti i film che la videro protagonista. Musa ispiratrice di registi del calibro di Louis Malle, Jean-Luc Godard. Fu anche danzatrice, cantante; e protagonista del jet-set. Fino a che decise che notorietà e paparazzi non facevano più per lei; continuando però ad andare controcorrente, a sfidare le convenzioni, che si trattasse di idee politiche o impegno sociale. “Piangiamo una leggenda del secolo”, ha scritto Macron. “Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà”.

