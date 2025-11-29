PRIMA TEATRO

Morte 'accidentale' d'una casalinga/angelo

L'ANGELO DEL FOCOLARE di Emma Dante in replica al Piccolo Teatro di Milano

L'atroce rituale (storicamente perpetrato) di un femminicidio continuo: un marito uccide la moglie e lei ogni mattina si rialza... La stessa routine di violenza e sopruso in cui l'abuso diventa abitudine anche se la donna ogni notte muore: nessuno le crede. La pena non si estingue mai e lei ricomincia, sempre. E' come se l'angelo (del focolare domestico), imprigionato, ogni volta rimettesse le ali per tentare di volare.

