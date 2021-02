INCHIESTA IN STREAMING Morte collettiva a Bucarest: giornalisti d'assalto COLLECTIVE (Colectiv) di Alexander Nanau, una docu-inchiesta giornalistica rumena da Premio Pulitzer è è il miglior documentario europeo del 2020 in esclusiva mondiale sulla piattaforma della bolognese I WONDER

Passato al Festival di Venezia nel 2019 “COLLECTIVE” (dal nome del locale giovanile di Bucarest COLECTIV) aveva stupito per essere non fiction documentaristica di taglio giornalistico ma con il ritmo di un thriller basato su uno scandalo nazionale rumeno epocale: dopo un strage dovuta a un incendio in un club durante un concerto una rete di connivenze e corruzione economica e istituzionale ha cercato di oscurare i fatti dopo la morte di 60 persone e quasi 200 feriti. Un team di giornalisti investigativi, seguiti dal regista tedesco d'origine rumena Nanau, documentarono che i giovani ustionati morivano per infezioni e mancanza di adeguate cure anche dopo una tragedia annunciata per inadempienze legislative e politiche.

