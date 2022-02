INCHIESTE AL CINEMA Morte di Luther King: Il Bureau anni 60 come l'Agenzia Martin Luther King contro l'FBI il lavoro inedito di Sam Pollard tratto dai documenti desecretati anni Sessanta dal governo americano nella serata d'essai spazio docu-film della multisala UCI romagnola

“KING vs FBI” cioè il Premio Nobel per la pace 1964 sui diritti civili e la non violenza degli afro-americani contro il direttore Hoover e la campagna razzista del Bureau lavoro ispirato agli scritti del Premio Pulitzer David Garrow. Il documentarista da Oscar, Pollard, ha lavorato su registrazioni inedite che condannano senza appello l'FBI del tempo. Dopo la Marcia su Washington del 63 e la svolta del Lincoln Memorial, la speranza di un sogno, condanna Martin Luther King alla morte nel 1968. “Sulle rosse colline della Georgia i figli di ex schivi ed ex padroni si sarebbero seduti insieme come fratelli” - scrisse il dottore e reverendo battista (considerato il messia nero). Per la polizia divenne “il negro (da far fuori) più pericoloso d'America! anche per la sua opposizione alla guerra in Vietnam dove morivano solo i neri poveri” - testimoniò il numero 2 dei federali, William Sullivan. Prima di provocare... l'assassinio di KING usarono altri metodi per togliere di mezzo gli attivisti: la minaccia sessuale, il comunismo e soprattuto il razzismo. “Grazie a Dio, finalmente libero “, recita l'epitaffio del leader americano.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: