Morto a 59 anni il cantautore Paolo Benvegnù.

"È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù. Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all'età di 59 anni". Lo annuncia una nota della famiglia. Vincitore della Targa Tenco 2024 con 'È inutile parlare d'amore' come 'migliore album in assoluto, aveva appena pubblicato Piccoli fragilissimi film - Reloaded, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest'anno aveva compiuto 20 anni.

Si è spento all'improvviso nella sua casa sul Lago di Garda. Il musicista e cantautore era stato protagonista nella puntata andata in onda ieri sera del programma Via dei matti n.0., condotto su Rai3 da Stefano Bollani e Valentina Cenni, come documenta anche una foto postata nelle stories del suo account Instagram postata ieri pomeriggio. "E vogliamo ricordarlo con le sue parole e la sua voce", dice la famiglia che aggiunge: "Era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni".

