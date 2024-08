#VENEZIA81 Mostra del Cinema di Venezia, c'è anche San Marino con Fabrizio Raggi Leone d'Oro alla carriera a Sigourney Weaver: "Mio marito dovrà abituarsi ad averlo nel letto con noi"

Arrivano le star sul red carpet di Venezia: dopo Tim Burton, Monica Bellucci e Jenna Ortega che presentano fuori concorso “Beetlejuice Beetlejuice”, opera allucinatoria di fantasmi, folletti e mostri microcefali in bicicletta, ecco Cate Blanchett, acclamatissima, per “Disclaimer”, serie tv firmata da Alfonso Cuaron, già Leone d'Oro nel 2018 con “Roma”. Sul tappeto rosso, l'abbraccio con la cantautrice Patti Smith, prima di lasciar spazio alla presidente di giuria, l'attrice francese Isabelle Huppert. Leone d'Oro alla carriera a Sigourney Weaver, emozionatissima e grata per il premio ricevuto. “Adoro il cinema italiano – ha detto l'attrice – vorrei una parte”, poi tra un elogio e l'altro non ha lesinato battute. Dal 1 settembre a Venezia ci sarà anche Fabrizio Raggi, che per conto di San Marino segue progetti legati al cineturismo, settore che la Repubblica desidera approfondire. E dopo Venezia, ci sarà la Festa del Cinema di Roma.

Nel video l'intervento di Sigourney Weaver e l'intervista a Fabrizio Raggi, attore e regista

