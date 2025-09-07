TV LIVE ·
Mostra del Cinema di Venezia, trionfa Jim Jarmusch: Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother'

Successo per il film che parla di rapporti familiari. A Toni Servillo la Coppa Volpi, argento a 'The Voice of Hind Rajab'. Premi e dediche nel segno di Gaza

7 set 2025
Jim Jarmush e Tony Servillo

Chiusa l'82esima Mostra del Cinema di Venezia: trionfa Jim JarmushLeone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother', film che indaga i rapporti familiari. Coppa Volpi a Toni Servillomiglior attore per 'La Grazia' di Paolo Sorrentino. T

utti i pronostici davano per favorito il film 'The Voice of Hind Rajab' di Kaouther Ben Hania, la storia della bimba di 5 anni morta a Gaza per un raid dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa. Storia che ha profondamente commosso il Lido a cui va il Leone d'Argento.

Serata finale comunque tutta nel segno di Gaza: si sono succeduti da parte dei protagonisti dediche e ringraziamenti alla Flotilla. Premio speciale al documentario 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi.



 

