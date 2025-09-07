Mostra del Cinema di Venezia, trionfa Jim Jarmusch: Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother'
Successo per il film che parla di rapporti familiari. A Toni Servillo la Coppa Volpi, argento a 'The Voice of Hind Rajab'. Premi e dediche nel segno di Gaza
Chiusa l'82esima Mostra del Cinema di Venezia: trionfa Jim Jarmush. Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother', film che indaga i rapporti familiari. Coppa Volpi a Toni Servillo, miglior attore per 'La Grazia' di Paolo Sorrentino. T
utti i pronostici davano per favorito il film 'The Voice of Hind Rajab' di Kaouther Ben Hania, la storia della bimba di 5 anni morta a Gaza per un raid dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa. Storia che ha profondamente commosso il Lido a cui va il Leone d'Argento.
Serata finale comunque tutta nel segno di Gaza: si sono succeduti da parte dei protagonisti dediche e ringraziamenti alla Flotilla. Premio speciale al documentario 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi.
