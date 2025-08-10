Mostra fotografica: 5 differenti spunti e sensibilità per guardare San Marino

Sguardi inediti sul Titano; sensibilità diverse sulle quali riflettere e confrontarsi, per cogliere forse l'anima del Paese: che sia la San Marino di oggi o quella del passato. Suggestivo il titolo della mostra: “Quale Repubblica”; con fotografie di Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, Gabriele Mazza, Marco Vincenzi. Ottima partecipazione all'inaugurazione a Palazzo Graziani; a testimonianza dell'interesse per questa forma d'arte, e soprattutto per i 5 protagonisti dell'esposizione. Che si sono interrogati appunto su “quale Repubblica”, abbiano a riferimento, quando pensano al luogo che fa da contesto al proprio percorso esistenziale. Analisi che hanno preso spunto, per alcuni, dal ricordo del significato che certi ambiti urbani hanno assunto nel tempo; anche nella memoria collettiva. Altri hanno rivolto il proprio sguardo a ciò che è San Marino nella contemporaneità; e ciò su una molteplicità di piani: politico, sociale, culturale, territoriale. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni fino al 30 agosto, con ingresso gratuito.







