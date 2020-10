Mostra fotografica: "Vere finzioni" visionarie

VERE FINZIONI da foto di scena cioè l'arte della STAGED PHOTOGRAPHY sin dai primi anni 70 ad oggi. Fotografia visionaria dei maggiori autori divenuti artisti contemporanei negli ultimi 30 anni compresa l'ultima sperimentazione digitale. Una rivoluzione del linguaggio dalla scena alla realtà. Vere e proprie invenzioni sceniche nate sui set o durante gli eventi di spettacolo. Precursori e maestri di un'arte longeva oggi considerata parte della grande rivoluzione immaginifica legata all'audiovisivo e soprattutto alle multimedialità sviluppate dal web. 100 pezzi di grandi dimensioni disposti in un percorso creativo nel palazzo del centro cittadino adattissimo alle esposizioni sperimentali uniche nel loro genere come questa sulle TRUE FICTIONS. Città inventate e pesci rossi nelle stanze, ritratti di celebrità in pose quotidiane: dalla visione al sogno la via è breve per chi usa l'occhio come mestiere dell'arte. Il lavoro dell'autore che si trasforma in artista tra performance, tecnologia e scultura umana teatrale, compiendo l'ultima evoluzione della storia fotografica.

fz