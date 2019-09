Mostra Green in galleria CARISP: la signora della carta in abito poetico

Il Green Festival continua ad anticipare la kermesse del 20-22 settembre con l'arte e la sperimentazione creativa ecologica. In galleria CARISP il vernissage della mostra anticipata dal workshop di Anna Maria Scocozza direttamente da Roma. Sensibilizzare cittadini e pubblico sui temi dell'ambiente, del riciclo di materiale e cose, dell'utilizzo ludico ed sociale di carta e libri vecchi di recupero. Giocare creando “indumenti poetici” con il riutilizzo di ciò che buttiamo. Riscoprire la carica estetica di cuciture, strappi e indumenti da macero. I materiali fragili come metafore estetica della vita al femminile. “LINGERIE POETICA CON FILATI DI PAROLE: gioielli letterari cartacei riciclati” è il titolo dell'esposizione GREEN in un programma sull'arte del riciclo che anticipa i temi del festival. Le opere di ANNA MARIA sono “un intreccio gravido e logoro di carte” e fogli di “TOPOLINO” recuperati “non si sa dove...” da tramandare agli altri.

