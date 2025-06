AMBASCIATA D'ITALIA Mostra SWIT ospita Maria Cristina Fossi Alla SUMS la mostra SWIT, dedicata alle scienziate italiane, allestita fino all'8 giugno. Tanti eventi corollario: giovedì 5, alle 17.00, l'incontro con una delle protagoniste della esposizione

Maria Cristina Fossi, tra le 21 personalità di eccellenza della ricerca italiana cui la mostra è dedicata arriva alla SUMS per una conferenza dibattito: “Maria Cristina Fossi – spiega l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci - credo che non abbia bisogno di presentazioni. E' uno dei più grossi esperti in ambito della tutela marina, ambientale; italiana, ma anche in campo internazionale, con una grandissima esperienza. L'abbiamo ospite a San Marino e devo dire siamo fortunati a poter approfittare del suo sapere, delle sue conoscenze”. Mostra voluta dall'Ambasciata d’Italia a San Marino, con il patrocinio del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri e Istruzione e Cultura, racconta storie e genera spazi di approfondimento:

“E' disegnata – prosegue l'Ambasciatore Claceci - intorno a passioni e a realizzazioni di sogni, perché ciascuna delle figure che sono così emblematicamente riportate all'interno della mostra hanno proprio questa traiettoria: nasce la passione, poi nasce il sogno e poi si passa alla realizzazione. Un bell'esempio: ci sono state le scuole che l'hanno visitata in questi dieci giorni di apertura, dei ragazzi che l'hanno vista con interesse, chi in inglese, chi in italiano. Sono molto grato anche alle scuole, che hanno raccolto il nostro invito a farla vedere ai ragazzi e penso che questo obiettivo loro l'hanno colto meglio di chiunque altro: lavorare sulle passioni che poi si trasformano in sogni, che poi diventano realizzazioni. È chiaro che si parte da piccoli, però poi c'è una traiettoria di vita che richiede lo sviluppo di questo e Maria Cristina Fossi è uno di questi casi”.

Nel video, l'intervista all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci

