Mostre: San Marino ospita 'Altana' di Stefano Arienti

Mostre: San Marino ospita 'Altana' di Stefano Arienti.

A San Marino il 17 settembre, in occasione delle Giornate europee dedicate al Patrimonio sostenibile, verrà inaugura la mostra 'Altana' di Stefano Arienti. Il progetto espositivo, voluto da Claudio Poleschi e dedicato alla sua memoria, ha la collaborazione della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, degli Istituti Culturali, Musei di Stato, Galleria Nazionale di San Marino. Tre interventi 'site specific' sulle pendici del Titano, realizzati in importanti sedi pubbliche museali istituzionali per l'arte contemporanea (la Galleria Nazionale, le Cisterne di Palazzo Pubblico e la Ex Galleria Ferroviaria Il Montale), sono la premessa dell'esposizione alla Claudio Poleschi Arte Contemporanea fino al 31 gennaio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: