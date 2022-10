"Mototerapia": il motore della solidarietà è giunto a destinazione Un grazie dagli organizzatori per l'evento dedicato alla memoria di Maurizio Taddei

"Mototerapia": il motore della solidarietà è giunto a destinazione.

Consegnati a Suor Letizia Guerra, Responsabile della Comunità di Montetauro e alla Dott.ssa Laura Viola, Primario del Reparto di Pediatria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino i fondi raccolti durante la seconda edizione de “Tuttavia…che Spettacolo! – la Mototerapia a San Marino”, l’evento dedicato alla memoria di Maurizio Taddei. Le offerte e gli utili della manifestazione di settembre, sono stati interamente devoluti in beneficenza.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito consentendo anche in questa occasione, di mantenere acceso il motore della solidarietà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: