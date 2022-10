Mozart 'contro' Rossini: con l'Electric String Trio un viaggio musicale tra serio e faceto

Mozart e Rossini protagonisti dello stesso concerto, per la Rassegna musicale d'autunno a Palazzo Sums, a San Marino Città. L'Electic String Trio ha infatti proposto un concerto tra il serio e il faceto. "Mozart vs Rossini" il titolo dello spettacolo con il quale sono stati riproposti al pubblico i componimenti più celebri dei due geni della musica, riletti con ironia e modernità. Nicola Nieddu, Antonio Cortesi e Nicola di Chiara hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio dal classicismo al jazz, fino al Valzer.

